Экраны Samsung в новых ноутбуках будут излучать на 70% меньше вредного света

16:09, 09 января 2023
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Экраны Samsung в новых ноутбуках будут излучать на 70% меньше вредного светаТакие выйдут в 2023 году
На выставке CES 2023 Samsung продемонстрировала новую OLED -панель для ноутбуков, которая на 70% снижает уровень вредного синего света.
Фото: Sammobile
Компания заявила, что создала свою технологию Gen 2 LBL (Low Blue Light) с использованием передового алгоритма искусственного интеллекта и новейших органических материалов. Такая панель может достигать 2000 нит яркости.
Samsung Display начнёт устанавливать такие OLED-панели с технологией Gen 2 LBL в 2023 году.