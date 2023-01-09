Экраны Samsung в новых ноутбуках будут излучать на 70% меньше вредного света

Компания заявила, что создала свою технологию Gen 2 LBL (Low Blue Light) с использованием передового алгоритма искусственного интеллекта и новейших органических материалов. Такая панель может достигать 2000 нит яркости.

Samsung Display начнёт устанавливать такие OLED-панели с технологией Gen 2 LBL в 2023 году.