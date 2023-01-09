Ноутбуки и планшеты
16:09, 09 января 2023
1 мин.

Экраны Samsung в новых ноутбуках будут излучать на 70% меньше вредного света

Такие выйдут в 2023 году

На выставке CES 2023 Samsung продемонстрировала новую OLED -панель для ноутбуков, которая на 70% снижает уровень вредного синего света.

Экраны Samsung в новых ноутбуках будут излучать на 70% меньше вредного света

Фото: Sammobile

Компания заявила, что создала свою технологию Gen 2 LBL (Low Blue Light) с использованием передового алгоритма искусственного интеллекта и новейших органических материалов. Такая панель может достигать 2000 нит яркости.

Samsung Display начнёт устанавливать такие OLED-панели с технологией Gen 2 LBL в 2023 году.

Новости партнеров
Новости партнеров