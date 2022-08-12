Эксперт: параллельный импорт не поможет решить проблему с запчастями для ноутбуков

По его словам, запчасти являются узкоспециализированным изделием, которое выпускается конкретным производителем для конкретного устройства. Если модули памяти или SSD ещё можно заменить на другие, то матплату, корпусные детали, клавиатуру или нестандартную матрицу не получится. Такие можно приобрести только у производителя.

При этом поставщики чаще всего отгружают запчасти ограниченному кругу авторизованных сервисных партнёров в каждой стране. Найти другие каналы поставок сложно из-за вторичных санкций.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит запчастей для ремонта ноутбуков, особенно для моделей HP и Dell.