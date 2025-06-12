Эксперты: iPadOS 26 показал Google, как должны работать планшеты на Android

В то время как Android-планшеты, например от Samsung и OnePlus, давно предлагают режимы, похожие на рабочий стол, они всё ещё страдают от нехватки адаптированных приложений. Даже новинки вроде OnePlus Pad 3 с системой Open Canvas не обеспечивают «такой же плавной работы», как iPad с iPadOS 26.

Главное преимущество iPad, пишет издание, — это продуманная интеграция между сенсорным и «компьютерным» режимом. А клавиатура Magic Keyboard делает планшет удобным даже при использовании на коленях. У Android-планшетов часто нет таких же качественных аксессуаров.

Google тоже готовит новое окно-режим в Android 16, но он не будет доступен на складных телефонах. И хотя Android-производители могут выбирать, использовать ли его, без улучшения приложений и аксессуаров «догнать iPad будет сложно».