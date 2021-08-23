Эксперты "М.Видео-Эльдорадо" назвали 10 лучших игровых ноутбуков 2021 года

Геймерские ноутбуки, говорится в статье, быстро развиваются и меняются. Но есть несколько из них, на которые точно будет не лишним обратить внимание.

ASUS ROG Strix SCAR 17. Главная особенность этой серии - отличная производительность. Тесты показали полное отсутствие троттлинга. Также в продаже есть варианты с видеокартами GeForce RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080. Правда, весит аппарат достаточно много (2,7 кг) и при большой нагрузке заметно шумит. Кроме того, здесь нет веб-камеры.

MSI GS66 Stealth. В линейке присутствуют модели с процессорами Intel Core i9, Core i7 11 поколения и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30 серии. Также предлагается на выбор 8-32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ - 2 ТБ. Ноутбуки отличаются и компактностью.

Acer Predator Triton 500. Один из тех, что подходит под описание "цена-производительность". У него небольшой вес, он способен спокойно тянуть достаточно "тяжёлые" игры. ПРи этом нагревается во время игры, хоть и не так сильно.

MSI Stealth 15M. Очень тонкая и лёгкая модель. Во время работы системы охлаждения - шум минимальный. Также на высоте производительность: встроены в корпус видеокарта GeForce RTX 2060 и процессоры Intel Core 11 поколения.