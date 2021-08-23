Эксперты "М.Видео-Эльдорадо" назвали 10 лучших игровых ноутбуков 2021 года

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:40
Эксперты "М.Видео-Эльдорадо" назвали 10 лучших игровых ноутбуков 2021 годаК ним стоит присмотреться всем, кто любит игры
Специалисты компании рассказали о преимуществах и недостатках выбранных моделей.
Геймерские ноутбуки, говорится в статье, быстро развиваются и меняются. Но есть несколько из них, на которые точно будет не лишним обратить внимание.
- ASUS ROG Strix SCAR 17. Главная особенность этой серии - отличная производительность. Тесты показали полное отсутствие троттлинга. Также в продаже есть варианты с видеокартами GeForce RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080. Правда, весит аппарат достаточно много (2,7 кг) и при большой нагрузке заметно шумит. Кроме того, здесь нет веб-камеры.
- MSI GS66 Stealth. В линейке присутствуют модели с процессорами Intel Core i9, Core i7 11 поколения и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30 серии. Также предлагается на выбор 8-32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ - 2 ТБ. Ноутбуки отличаются и компактностью.
- Acer Predator Triton 500. Один из тех, что подходит под описание "цена-производительность". У него небольшой вес, он способен спокойно тянуть достаточно "тяжёлые" игры. ПРи этом нагревается во время игры, хоть и не так сильно.
- MSI Stealth 15M. Очень тонкая и лёгкая модель. Во время работы системы охлаждения - шум минимальный. Также на высоте производительность: встроены в корпус видеокарта GeForce RTX 2060 и процессоры Intel Core 11 поколения.
- Acer Predator Helios 300. Выделяется среди остальных особой технологией Killer DoubleShot Pro и мощной системой охлаждения. Помимо игр, на ноутбуке легко запускаются и работают приложения для работы с видео, изображениями, дизайнерские программы. Кроме того, появилась здесь функция быстрой зарядки.
- Dell Alienware M15 R3. Это, по словам специалистов, устройство, позволяющее играть на максимальных настройках во всё. Ноутбук можно использовать и в качестве рабочего: дизайн позволяет. Для предотвращения ошибочных действий здесь есть технология защиты от фиктивных нажатий. Минимальная комплектация содержит SSD на 256 ГБ, максимальная - два SSD по 2 ТБ. Помимо этого, пользователь может выбирать из процессоров Intel Core i7-10750H и Intel Core i5-10300H, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ, видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 1660 Ti, RTX 2060/2070/2070 SUPER/2080 SUPER, AMD Radeon RX 5500M.
- ASUS TUF Dash F15. По дизайну напоминает модели ROG Zephyrus. Ноутбук поддерживает от 32 ГБ до 2 ТБ оперативки, видеокарты GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070, работает на базе процессоров Intel Core 11 поколения. Также здесь мощная система охлаждения и присутствует технология Adaptive-Sync (уравнивает значения частоты обновления экрана и частоты вывода кадров). Аудиосистема содержит технологию иммерсивного звучания DTS:X Ultra. Также аппарат надёжно защищён от пыли, влаги и ударов.
- Acer Nitro 5 AN515. Может выполнять как стандартные рабочие задачи, так и игровые. В корпусе стоит процессор Intel Core i7, Core i5 10 поколения, поддерживаются видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti, RTX 2060. Отличается модель и встроенной системой мониторинга состояния видеокарты и процессора.
- Dell G5 15. Это отличный пример сочетания цены и производительности. Ноутбук имеет также небольшие габариты, привлекательный дизайн. При большой загрузке ощутимо шумит.
- HP Omen 15. Ещё один пример ноутбука для работы и игр. Оперативная память здесь от 8 до 32 ГБ. Из видеокарт - NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, RTX 2060, TX 3060 и пр. В корпус встроено множество внешних разъёмов для подключения различных устройств.