Эксперты оценили новый процессор AMD для дешёвых ноутбуков

Ноутбук, прошедший тесты, — Acer Aspire 3 A315. У процессора Ryzen 3 7320U четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT и GPU Radeon 610M со 128 потоковыми процессорами и архитектурой RDNA 2.

Тесты показали, что в многопоточном режиме новинка работает на уровне Core i5-1130G7. Что касается встроенной графики, то она выглядит не слишком хорошо. Например, Ryzen 7 4700U почти вдвое быстрее. То есть нормально играть на таком ноутбуке вряд ли получится.