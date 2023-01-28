Ноутбуки и планшеты
13:09, 28 января 2023
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Эксперты протестировали руководство Apple для самостоятельного ремонта MacBook

Говорят, что оно понятное

Эксперты iFixit решили протестировать официальные руководства Apple по домашнему ремонту, разобрав новый MacBook Pro.

Эксперты протестировали руководство Apple для самостоятельного ремонта MacBook

Фото: Apple

Разборка нового MacBook Pro сама по себе не преподнесла много сюрпризов. За исключением чипов M2 Pro и M2 Max, новые ноутбуки практически идентичны своим предшественникам. Самое интересное в разборке, что iFixit использовала руководства Apple для ремонта моделей MacBook Pro 2021 года.

Как отмечают эксперты, руководство содержит множество предупреждений о безопасности. Также оно «достаточно подробное и лёгкое для понимания». В одном месте Apple советует пользователю перекинуть экран MacBook через край стола и не касаться батареи во время ремонта.

Что касается оценки ремонтопригодности, MacBook Pro 2023 года набрал 5 баллов из 10, поскольку многие детали припаяны к материнской плате.

Источник:9to5mac
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