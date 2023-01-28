Эксперты протестировали руководство Apple для самостоятельного ремонта MacBook

Разборка нового MacBook Pro сама по себе не преподнесла много сюрпризов. За исключением чипов M2 Pro и M2 Max, новые ноутбуки практически идентичны своим предшественникам. Самое интересное в разборке, что iFixit использовала руководства Apple для ремонта моделей MacBook Pro 2021 года.

Как отмечают эксперты, руководство содержит множество предупреждений о безопасности. Также оно «достаточно подробное и лёгкое для понимания». В одном месте Apple советует пользователю перекинуть экран MacBook через край стола и не касаться батареи во время ремонта.

Что касается оценки ремонтопригодности, MacBook Pro 2023 года набрал 5 баллов из 10, поскольку многие детали припаяны к материнской плате.