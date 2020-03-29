Эксперты рассказали о сложности ремонта новейшего iPad Pro

Команда iFixit разобрала 12,9-дюймовую версию iPad Pro 2020. Сделать это было нелегко, как и в случае с моделью 2018 года. Специалистам пришлось снять множество винтов, чтобы получить доступ к логической плате планшета. В качестве процессора у iPad Pro 2020, кстати, выступает A12Z Bionic, который, по сути, переименованная версия старого A12X Bionic с дополнительным ядром GPU.

Из-за этого становится не совсем очевидна необходимость смены планшета Apple прошлого поколения на новый. У iPad Pro 2020, правда, ещё есть сенсор LiDAR, но если пользователь не планирует использовать преимущества датчика (например, в AR), менять устройство ему, возможно, не стоит.

В итоге iFixit оценил ремонтопригодность iPad Pro 2020 на три балла из десяти.