Эксперты Tom's Hardware назвали лучшие Windows-ноутбуки на начало 2025 года

Опубликовано 20 января 2025, 12:301 мин.
Эксперты Tom's Hardware назвали лучшие Windows-ноутбуки на начало 2025 годаВ списке есть и вправду интересные экземпляры
Эксперты Tom's Hardware выбрали лучшие Windows-ноутбуки начала 2025 года, которые выделяются производительностью, автономностью и инновационными решениями.
В список вошли модели для различных задач — от повседневного использования до игр.
- Dell XPS 13 — лучший универсальный ноутбук. С 13.4-дюймовым IPS-экраном (120 Гц) и чипом Snapdragon X Elite X1E-80-100 он обеспечивает до 20 часов автономности, но не подходит для игр.
- Acer Aspire Go 15 — бюджетный лидер. 15.6-дюймовый дисплей (60 Гц), Intel Core i3-N305, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Отличается автономностью в 10 часов, но ограниченное хранилище — его минус.
- Asus Zenbook 14 Flip OLED привлекает OLED-дисплеем (90 Гц, 2880 × 1800) и мощными процессорами Intel, но его автономность — менее 9 часов.
- Lenovo Yoga Book 9i удивляет двумя OLED-экранами (2880 × 1800). Устройство оснащено Intel Core i7-1355U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, но его главный недостаток — высокая цена.
- Asus ROG Zephyrus G14 — выбор геймеров. С OLED-экраном (120 Гц), AMD Ryzen 9 8945HS, GeForce RTX 4070, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти это мощное и компактное устройство для игр.