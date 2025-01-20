Эксперты Tom's Hardware назвали лучшие Windows-ноутбуки на начало 2025 года

В списке есть и вправду интересные экземпляры

Эксперты Tom's Hardware выбрали лучшие Windows-ноутбуки начала 2025 года, которые выделяются производительностью, автономностью и инновационными решениями.