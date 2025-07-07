Электронные читалки reMarkable научили напрямую отправлять заметки в Slack

Планшет reMarkable — это цифровой блокнот с электронной бумагой и стилусом. На нем можно писать, рисовать, делать пометки и читать книги. Чтобы поделиться заметкой в Slack, нужно выбрать в меню опцию «Отправить в Slack» (внезапно). В чате заметка появится в виде изображения с автоматически созданными ИИ-заметками. Если на картинке есть рукописный текст, искусственный интеллект преобразует его в редактируемый текст.

По словам технического директора reMarkable Нико Кормие, такая интеграция помогает «быстрее переходить от идеи к её обсуждению в команде, уменьшая потери времени и идей».

Для работы интеграции нужно, правда, оформить подписку reMarkable Connect за 3 доллара в месяц. Также потребуется аккаунт Slack с тарифом Pro, Business+ или Enterprise Grid.