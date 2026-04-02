Энтузиаст оснастил самый дешевый MacBook Neo водяным охлаждением

Энтузиаст оснастил самый дешевый MacBook Neo водяным охлаждениемСделало его намного быстрее
«Проблема» Neo в том, что под мощной нагрузкой он сильно греется — вплоть до 105 градусов по Цельсию. Это подтолкнуло умельцев к экспериментам.
Сначала они заменили штатный охлаждающий материал на специальную термопрокладку. Зато производительность выросла на 14%, температура снизилась немного, правда. На этом энтузиасты не остановились.
Следующим шагом стала настоящая инженерия. Блогеры спроектировали самодельную систему водяного охлаждения: медный блок для отвода тепла, резервуар из акрила, маленький насос от системы полива и… радиатор от автомобильного усилителя руля. Чтобы всё это разместить, пришлось просверлить отверстие в корпусе ноутбука.
Результат: производительность выросла уже на 21%. В тесте 3DMark Solar Bay Extreme модифицированный MacBook Neo даже обогнал более мощный M1 MacBook Air.