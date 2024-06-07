Энтузиаст превратил iPad в портативный Apple TV

Его вдохновили проблемы во время прошлогодней WWDC, когда для тестирования бета-версий tvOS требовалось громоздкое оборудование. Передовой OLED-дисплей iPad Pro и его интерес к моддингу натолкнули его на мысль о создании более компактного решения. В результате получился Apple TV 4K, интегрированный в корпус iPad Pro, с необходимыми периферийными устройствами для бесперебойной работы.

Джадж настроил свою Magic Keyboard так, чтобы она соответствовала пульту Siri Remote для Apple TV 4K. Заменив белые клавиши на черные, он повторил серебристо-черную эстетику пульта. Процесс модификации был тщательным и занял около пяти часов с подробными инструкциями на YouTube.