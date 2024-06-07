Энтузиаст превратил iPad в портативный Apple TV

Опубликовано 07 июня 2024, 22:33
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Энтузиаст превратил iPad в портативный Apple TVИ вы можете
Энтузиаст Зигмунд Джадж, ведущий подкаста о Apple TV, превратил свой M4 iPad Pro в портативное устройство Apple TV, получившее название "Apple TV Go". В новой статье для MacStories рассказывается, что в рамках проекта Джадж прикрепил Apple TV 4K к iPad Pro, используя поддержку UVC-устройств в iPadOS 17 для создания компактной и мобильной рабочей станции с tvOS.
© Sigmund Judge
Его вдохновили проблемы во время прошлогодней WWDC, когда для тестирования бета-версий tvOS требовалось громоздкое оборудование. Передовой OLED-дисплей iPad Pro и его интерес к моддингу натолкнули его на мысль о создании более компактного решения. В результате получился Apple TV 4K, интегрированный в корпус iPad Pro, с необходимыми периферийными устройствами для бесперебойной работы.
Джадж настроил свою Magic Keyboard так, чтобы она соответствовала пульту Siri Remote для Apple TV 4K. Заменив белые клавиши на черные, он повторил серебристо-черную эстетику пульта. Процесс модификации был тщательным и занял около пяти часов с подробными инструкциями на YouTube.