Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:42
Энтузиаст придумал неожиданный способ защиты ноутбуков от воров
Спасёт данные, по крайней мере
Работать с ноутбуком в одиночестве где-нибудь в общественном месте может быть довольно небезопасно. Некоторые пользователи даже боятся, что устройство может кто-то выхватить из рук. Разработчик Майкл Олтфилд (Michael Altfield) попробовал создать метод защиты компьютера для таких случаев. Для этого он использовал простой USB-кабель.
Олтфилд рассказал, что модифицировал USB-кабель таким образом, чтобы, в случае если его ноутбук на Linux кто-то выхватил из рук, а провод остался, устройство выключалось или даже стирало все важные данные. Это действительно может пригодиться, если пользователь не хочет, чтобы его информация попала к злоумышленникам. Хоть пароль и хорошая штука, но эта мера защиты не работает, когда вор получает в руки ноутбук с совершённым в систему входом.
Изобретение разработчика называется BusKill и стоит каких-то $4 (может, чуть больше, если выбрать USB-C). Правда, работает оно только с ноутбуками на базе Linux. Всё потому, что данная платформа позволяет задать триггер для какого-либо действия, в данном случае удаления данных.