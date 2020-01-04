Энтузиаст придумал неожиданный способ защиты ноутбуков от воров

Олтфилд рассказал, что модифицировал USB-кабель таким образом, чтобы, в случае если его ноутбук на Linux кто-то выхватил из рук, а провод остался, устройство выключалось или даже стирало все важные данные. Это действительно может пригодиться, если пользователь не хочет, чтобы его информация попала к злоумышленникам. Хоть пароль и хорошая штука, но эта мера защиты не работает, когда вор получает в руки ноутбук с совершённым в систему входом.

Изобретение разработчика называется BusKill и стоит каких-то $4 (может, чуть больше, если выбрать USB-C). Правда, работает оно только с ноутбуками на базе Linux. Всё потому, что данная платформа позволяет задать триггер для какого-либо действия, в данном случае удаления данных.