Энтузиаст собрал модульный SSD-накопитель для ноутбуков Apple MacBook

Решение Apple припаивать SSD-накопители непосредственно к логической плате разочаровало многих пользователей, ограничив возможность расширения объема памяти. Однако подход iBoff заключается в установке специального слота для SSD, что позволяет пользователям легко заменять накопители и модернизировать систему хранения данных.

Хотя этот технический процесс может оказаться сложным для большинства пользователей, он подчеркивает «неиспользованный потенциал этих устройств».

Он также поднял у многих в Сети вопросы о дизайнерских решениях Apple и о том, насколько они «ограничивают» гибкость пользователя.

Apple Silicon — это семейство процессоров, разработанных Apple для своих устройств, таких как Mac, iPad и, возможно, будущих моделей других продуктов. Первые чипы Apple Silicon на архитектуре ARM появились в 2020 году с запуском процессора M1.