Энтузиаст восстановил японский 40-летний ноутбук, который скопировал СССР

Оказалось, что комплектующие Toshiba на 90% подходят к корпусу «Электроники», но требуют небольшой переделки. Автор не решился пилить корпус и продал «Электронику» в музей, а Toshiba T1100Plus успешно восстановил. Работа с T1100Plus даже пробудила в авторе желание восстановить всю линейку компьютеров Toshiba тех лет: T1200, T1600, T3200, T5100.

В итоге он решил купить еще и T1200: «после успешного ремонта T1100Plus я приобрел старшую на тот момент модель в линейке — T1200, у нее был встроенный жесткий диск, расширенная до 1024Кб оперативная память и крутейшая синяя подсветка дисплея».

Для автономной работы автор установил 4 элемента 18 650 «по схеме 2s2p (два последовательно, два параллельно) и соответствующую 2s bms плату», получилось, по его словам, неплохо — устройство работает от этой батарей несколько часов.

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