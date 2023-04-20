Еще не премиум, но уже не середняк: инсайдер назвал цену будущего планшета Google

Также ожидается, что планшет Pixel Tablet будет доступен в четырех цветах, включая зеленый с черной рамкой и бежевый с белой рамкой.

По словам Роланда Квандта из WinFuture, который поделился последними подробностями в Twitter, цена на Pixel Tablet ожидается в диапазоне 600-650 евро, что составляет примерно $657-$711 (примерно 53 722 - 58 138 рублей).

Для сравнения, Samsung Galaxy Tab S8 с 128 ГБ памяти, 8 ГБ оперативной памяти, Snapdragon 8 Gen 1 и стилусом S Pen стоит 699 долларов.

Официальная цена планшета Pixel Tablet еще не подтверждена компанией Google, а более подробная информация об устройстве, как ожидается, будет объявлена на предстоящем мероприятии Google I/O 2023.