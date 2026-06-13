Еще один инсайдер рассказал про первый MacBook с сенсорным экраном

Как пишут СМИ, в macOS 27 Golden Gate уже появились «элементы управления касаниями». Например, функция Sidecar позволяет использовать iPad как второй экран с поддержкой жестов. Также в Safari, Почте и Новостях появилась возможность «потянуть вниз, чтобы обновить».

По слухам, сенсорный MacBook получит OLED панель. Не исключено, что «чёлку» заменят на Dynamic Island, как в iPhone. Улучшения также могут сделать ноутбук заметно дороже, по оценкам, цена вырастет на 20% по сравнению с текущими MacBook Pro.