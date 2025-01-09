Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 09 января 2025, 06:00
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ESR показала дешевую альтернативу стилусу Apple Pencil

С поддержкой Find My
На выставке CES 2025 компания ESR представила Geo Digital Pencil — бюджетный стилус для iPad с поддержкой сети Find My.
ESR показала дешевую альтернативу стилусу Apple Pencil

© ESR

Стилус позволяет пользователям отслеживать его местоположение с помощью приложения Find My, аналогично новому Pencil Pro от самой Apple.

Geo Digital Pencil крепится на магнитах к современным iPad, начиная с iPad Pro 2018 года, но при этом не подзаряжается. Он выпускается в трех цветах: розовом, белом и черном. Стилус оснащен быстрой зарядкой по USB-C, полностью заряжается всего за 30 минут и обеспечивает 12 часов непрерывной работы.

Geo Digital Pencil обеспечивает точную работу благодаря чувствительности к наклону и 1,5-миллиметровому наконечнику для тонкого письма и рисования.

Geo Digital Pencil стоит 29,99 доллара.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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#стилус