ESR показала дешевую альтернативу стилусу Apple Pencil

Опубликовано 09 января 2025, 06:001 мин.
ESR показала дешевую альтернативу стилусу Apple PencilС поддержкой Find My
На выставке CES 2025 компания ESR представила Geo Digital Pencil — бюджетный стилус для iPad с поддержкой сети Find My.
© ESR
Стилус позволяет пользователям отслеживать его местоположение с помощью приложения Find My, аналогично новому Pencil Pro от самой Apple.
Geo Digital Pencil крепится на магнитах к современным iPad, начиная с iPad Pro 2018 года, но при этом не подзаряжается. Он выпускается в трех цветах: розовом, белом и черном. Стилус оснащен быстрой зарядкой по USB-C, полностью заряжается всего за 30 минут и обеспечивает 12 часов непрерывной работы.
Geo Digital Pencil обеспечивает точную работу благодаря чувствительности к наклону и 1,5-миллиметровому наконечнику для тонкого письма и рисования.
Geo Digital Pencil стоит 29,99 доллара.