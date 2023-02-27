Есть ли предел? iPad Pro 2024 года будет намного дороже предыдущего

Ожидается, что в следующем году Apple выпустит новые 11,1-дюймовые и 13-дюймовые модели ‌iPad Pro‌ с OLED-дисплеями. На закупку панелей будет приходиться наибольшая доля материальных затрат. Одним из новых производственных процессов является использование двухслойной структуры, которая удваивает яркость и увеличивает срок службы OLED-дисплея в четыре раза.

Другим процессом является использование LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) с TFT (тонкоплёночными транзисторами слоя оксидной плёнки). По данным The Elec, цена поставки OLED-панелей для существующих 10-дюймовых устройств составляет от 100 до 150 долларов, тогда как затраты на процессы, связанные с изготовлением необходимых 11,1-дюймовых и 13-дюймовых панелей Apple, составят 270 и 350 долларов соответственно.

Как отмечается в отчёте, Apple, скорее всего, переложит часть этих материальных затрат на потребителя.