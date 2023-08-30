Есть ли смысл брать MacBook для работы

Прежде всего, стоят MacBook довольно дорого. И, например, для блогеров или копирайтеров эта цена не будет оправдана. Представителям этих профессий нужен текстовый редактор, а также доступ в интернет. Они не работают с видео, с 3D-графикой, поэтому мощный процессор им не требуется.

Следующий важный пункт ноутбука - это его характеристики. Они зависят от того, для каких задач вам нужен ноутбук. Если для работы с тяжёлой 3D-графикой, то Windows окажется медленнее, чем macOS. Если же ваши рабочие обязанности включают работу с документами и таблицами, то вам хватит и устройства среднего ценового сегмента. Кроме того, MacBook может понадобиться тем, кто занимается монтажом, моделированием, работает в фотошопе.