Это хороший бюджетный планшет с AliExpress за 15 тысяч рублей

Это хороший бюджетный планшет с AliExpress за 15 тысяч рублейИ вот почему его стоит покупать
Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал об особенностях планшета Teclast M50 Pro, который можно заказать из Китая.
Teclast M50 Pro за свою цену обладает хорошим набором характеристик. В комплекте с планшетом вы получаете документацию, кабель, зарядку на 10 Вт, скрепку для открытия SIM-лотка. Оснащён планшет также разъёмом для наушников.
Teclast M50 Pro имеет IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 350 нит (на солнце будет не хватать). Работает всё на «чистом» Андроиде, есть на устройстве и Google-сервисы.
На планшете стоит процессор Tiger T616. Это вполне неплохое «железо» начального уровня. Если вы не любите игры, не монтируете видео, не пользуйтесь планшетом как графическим редактором, то вам мощности Teclast M50 Pro вполне хватит. Работает он в целом при этом довольно медленно, что вполне ожидаемо за такие деньги.
В PUBG вы сможете поиграть на Teclast M50 Pro с нормальной графикой. Поддерживает этот планшет также функцию разделения экрана.
Основная камера у новинки имеет разрешение 13 МП, фронтальная - 5 МП. Снимают они посредственно, но в приложении камеры у вас есть множество различных настроек. Разрешение видео у основного объектива - максимум 1080p 30 к/с, у фронтального - HD.
Вывод
Teclast M50 Pro - ещё проще, чем Teclast T40 Air. Но при этом все достоинства версии T40 Air у него есть: тот же процессор, с которым вы сможете запустить игры и посмотреть фильм, свежий 13-й Android, полная русификация, Google-сервисы, универсальность в плане прослушивания музыки.