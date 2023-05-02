Это максимально крутой ноутбук Samsung, с AMOLED и RTX 4070. Наконец его протестировали

Внешне Samsung Book 3 Ultra напоминает MacBook. Но как этот ноутбук в максимальной комплектации показывает себя на деле?

В комплекте с ноутбуком идёт зарядка на 100 Вт, кабель. Samsung Book 3 Ultra кажется очень лёгким: весит он всего 1,8 кг, а его толщина - 17 мм. Корпус ноутбука сделан из металла.

Также при покупке этой модели вы получаете большой экран, огромный тачпад, клавиатура с нумпадом. Этот дисплей отлично подойдёт для игр, для просмотра фильмов и просто для творчества. Однако в то же время он глянцевый и трясётся при работе с ноутбуком. А ещё у тачпада ужасная отзывчивость. А после установки повышенной чувствительности можно случайно удалить часть текста при задевании тачпада.

Из значительных минусов Samsung Book 3 Ultra ещё и плохие динамики. И это несмотря на то, что ноутбук стоит около 300 тысяч рублей.