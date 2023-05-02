Это максимально крутой ноутбук Samsung, с AMOLED и RTX 4070. Наконец его протестировали

Это максимально крутой ноутбук Samsung, с AMOLED и RTX 4070. Наконец его протестировалиНа что способна эта модель?
Samsung Book 3 Ultra может даже составить конкуренцию MacBook. Новинка от Samsung оснащена процессором i9-13900H, видеокартой RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
Внешне Samsung Book 3 Ultra напоминает MacBook. Но как этот ноутбук в максимальной комплектации показывает себя на деле?
В комплекте с ноутбуком идёт зарядка на 100 Вт, кабель. Samsung Book 3 Ultra кажется очень лёгким: весит он всего 1,8 кг, а его толщина - 17 мм. Корпус ноутбука сделан из металла.
Также при покупке этой модели вы получаете большой экран, огромный тачпад, клавиатура с нумпадом. Этот дисплей отлично подойдёт для игр, для просмотра фильмов и просто для творчества. Однако в то же время он глянцевый и трясётся при работе с ноутбуком. А ещё у тачпада ужасная отзывчивость. А после установки повышенной чувствительности можно случайно удалить часть текста при задевании тачпада.
Из значительных минусов Samsung Book 3 Ultra ещё и плохие динамики. И это несмотря на то, что ноутбук стоит около 300 тысяч рублей.
Веб-камера стоит на этом ноутбуке довольно неплохая. Она вполне подойдёт для всяких видеоконференций.
Процессор на Samsung Book 3 Ultra - топовый. Это Intel Core i9-13900H. Видеокарта - RTX 4070, объём оперативной памяти - 32 ГБ. Скорость SSD объёмом 1 ТБ - отличная. В синтетических тестах ноутбук показывает себя неплохо. С результатами вы можете ознакомиться выше.
В Hogwarts Legacy с разрешением 2880x1800 и DLSS Quality можно получить 60-70 к/с стабильно. В среднем в целом выходит 50 к/с, хотя бывают в процессе игры и рывки.
Cyberpunk 2077 запускалась с тем же разрешением, а также с трассировкой лучей Ultra и DLSS Авто. Получить можно в этом случае 30-40 к/с, а при снижении разрешения до 1080p - до 80 к/с.
Игра Tomb Raider шла с высоким пресетом и максимальным разрешением. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 100 к/с.
The Witcher запускался с максимальным разрешением, трассировкой лучей, DLSS. В данном случае можно было получить 35-40 к/с. После переключения графики на низкую производительность равнялась уже около 60 к/с.
CS:GO шла на высоких настройках графики и с максимальным разрешением. Удалось в этом случае получить примерно 200 к/с. При снижении графики FPS становится более 300 к/с.
Вывод
Из главных достоинств Samsung Book 3 Ultra можно выделить отличный экран, хорошую производительность, небольшой вес, отсутствие шума при выполнении офисных задач, возможность играть в топовые игры с хорошей частотой кадров, небольшая зарядка в 100 Вт. Среди минусов этой модели - тряска экрана, плохое качество звука, низкая отзывчивость тачпада.