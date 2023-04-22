Это складной ноутбук... вот только складывается не экран

Такая конструкция также обеспечивает доступ к дополнительным портам в случае необходимости. По мнению Compal, складная конструкция также может повысить тепловые характеристики на 25%, хотя компания не уточняет, как она пришла к такому выводу.

Пока неизвестно, будет ли ноутбук Mobile Office когда-либо доступен для потребителей.