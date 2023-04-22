Это складной ноутбук... вот только складывается не экран

Это складной ноутбук... вот только складывается не экранКонцептуальненько
Компания Compal Electronics, тайваньский производитель электроники, разработала новый концептуальный ноутбук, который может стать «лакомым кусочком» для деловых путешественников или тех, у кого мало места за рабочим столом. Он складной, да вот только складывается не экран, а клавиатура.
Ноутбук Mobile Office оснащен откидной подставкой для запястий, которая может складываться, что уменьшает его площадь и позволяет разместить его на откидном столике-подносе или на коленях без ущерба для размера экрана или клавиатуры.
Такая конструкция также обеспечивает доступ к дополнительным портам в случае необходимости. По мнению Compal, складная конструкция также может повысить тепловые характеристики на 25%, хотя компания не уточняет, как она пришла к такому выводу.
Пока неизвестно, будет ли ноутбук Mobile Office когда-либо доступен для потребителей.