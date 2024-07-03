Это уже оригами какое-то: Acemagic создала первый горизонтально складной ноутбук

Несмотря на акцент на визуальное расширение, а не на передовую производительность, ноутбук поддерживает скорость передачи данных 5 Гбит/с, выход HDMI 2.0 и оснащен портами USB-A и USB-C, причем один USB-C предназначен для зарядки.

Привлекательности Acemagic X1 добавляет цитата Стива Джобса "Stay hungry, Stay foolish", выгравированная на на левой стороне клавиатуры.

Хоть Acemagic, известная своими предыдущими мини-ПК и недавними спорами о устройствах, сразу зараженных вредоносным ПО, и стремится завоевать западные рынки (компания китайская) своей последней новинкой, лишь время покажет, насколько такое оригами нужно общественности.