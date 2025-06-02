€269, FullHD и до 19,5 часов просмотра видео: Oppo Pad SE вышел в Европе

Опубликовано 02 июня 2025, 00:001 мин.
€269, FullHD и до 19,5 часов просмотра видео: Oppo Pad SE вышел в Европе4G и 90 Гц
Oppo выпустила новый бюджетный планшет Pad SE, и он уже доступен в Европе. Пишет об этом NotebookCheck. Устройство стоит € 269 (около 27 000 рублей).
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Oppo Pad SE оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G99 — чип среднего уровня. Планшет работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.
Устройство получило аккумулятор ёмкостью 9340 мАч, обеспечивающий до 19,5 часов воспроизведения видео, и поддержку быстрой зарядки 33 Вт. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 5 Мп, достаточное для видеозвонков. Толщина планшета составляет 7,39 мм, вес — 530 г, а корпус выполнен в двухцветном дизайне (серебристый или синий). Поддержка 4G LTE есть.