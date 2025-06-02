€269, FullHD и до 19,5 часов просмотра видео: Oppo Pad SE вышел в Европе

Oppo Pad SE оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G99 — чип среднего уровня. Планшет работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 9340 мАч, обеспечивающий до 19,5 часов воспроизведения видео, и поддержку быстрой зарядки 33 Вт. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 5 Мп, достаточное для видеозвонков. Толщина планшета составляет 7,39 мм, вес — 530 г, а корпус выполнен в двухцветном дизайне (серебристый или синий). Поддержка 4G LTE есть.