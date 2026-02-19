Европейцам за ноутбуки Samsung Galaxy Book6 придется заплатить до 3 399 евро

Опубликовано 19 февраля 2026, 12:351 мин.
Европейцам за ноутбуки Samsung Galaxy Book6 придется заплатить до 3 399 евроSamsung раскрыла цены и даты выхода ноутбуков Galaxy Book6 в Европе
Samsung объявила европейские цены и сроки начала продаж ноутбуков серии Samsung Galaxy Book6. Устройства были представлены на выставке CES 2026.
© Samsung
Предзаказы стартуют 25 февраля, а первые поставки начнутся 11 марта. В зависимости от страны старт продаж продлится до апреля. Цены чуть больше корейских.
Разница в цене между Великобританией и странами ЕС связана с объёмом памяти. В Британии базовая версия имеет 256 ГБ, тогда как в других странах — 512 ГБ, пишут СМИ.
Цены следующие:
-
Galaxy Book6 14″ — 1 149 евро / 949 фунтов
-
Galaxy Book6 16″ — 1 249 евро / 1 049 фунтов
-
Galaxy Book6 16″ с сенсорным экраном — 1 399 евро / 1 099 фунтов
-
Galaxy Book6 Pro 14″ — 1 799 евро / 1 399 фунтов
-
Galaxy Book6 Pro 16″ — 1 899 евро / 1 499 фунтов
-
Galaxy Book6 Ultra 16″ — 3 399 евро / 2 999 фунтов