Европейцам за ноутбуки Samsung Galaxy Book6 придется заплатить до 3 399 евро

Предзаказы стартуют 25 февраля, а первые поставки начнутся 11 марта. В зависимости от страны старт продаж продлится до апреля. Цены чуть больше корейских.

Разница в цене между Великобританией и странами ЕС связана с объёмом памяти. В Британии базовая версия имеет 256 ГБ, тогда как в других странах — 512 ГБ, пишут СМИ.