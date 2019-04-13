Face ID будет сканировать сетчатку глаза

Теперь к распознаванию лиц добавится сканирование сетчатки глаза. Эта методика одновременно повышает безопасность и точность. Например, сканирование сетчатки поможет устройству различать близнецов. Да и в целом, новую технологию будет сложнее обмануть.

Кроме того, в патенте описана сенсорная панель Touch Bar, интегрированная в клавиатуру Magic Keyboard. На клавиатуре она будет находиться вверху, вместо первого ряда функциональных клавиш. Напомним, Touch Bar — это сенсорная панель, которая впервые появилась в ноутбуках MacBook Pro 2016 года. На ней можно разместить иконки для быстрого доступа к программам.

Когда будет реализована патентная технология, пока неизвестно.