Ferrari теперь ноутбук: коллаборация с HP за $5 599

Порты: два Thunderbolt, один USB-C, один USB-A, выход HDMI 2.1, разъём для наушников и даже замок Kensington.

Ноутбук будет продаваться только в девяти странах (не в РФ) и только на сайте HP. Цена — $5 599. Старт продаж 12 июня.