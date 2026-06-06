Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 06 июня 2026, 14:51
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Ferrari теперь ноутбук: коллаборация с HP за $5 599

Вдохновленный гоночными машинами
HP вместе с Ferrari создали особый ноутбук в спортивном стиле. Он называется HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC. Корпус — ярко-красный. Снизу — стеклянная крышка с более чем 2000 микро-отверстий для охлаждения. Клавиатура подсвечивается красным, а над сенсорной панелью есть световая полоса.
Ferrari теперь ноутбук: коллаборация с HP за $5 599

© HP

Всего выпустят 4 999 таких ноутбуков. У каждого будет свой номер сзади.

Характеристики? 14-дюймовый экран OLED, сенсорный, с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 700 нит. Внутри — процессор Intel Core Ultra X7, 64 ГБ оперативной памяти.

© HP

Порты: два Thunderbolt, один USB-C, один USB-A, выход HDMI 2.1, разъём для наушников и даже замок Kensington.

Ноутбук будет продаваться только в девяти странах (не в РФ) и только на сайте HP. Цена — $5 599. Старт продаж 12 июня.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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