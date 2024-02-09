«Фирменный» ноутбук от создателей Windows сравнили с Apple MacBook Pro M3 Max

«Фирменный» ноутбук от создателей Windows сравнили с Apple MacBook Pro M3 MaxРечь идёт о Surface Laptop Studio 2
В комплекте с Surface Laptop Studio 2 вы получите блок питания на 127 Вт, кабель, инструкции, гарантийный талон.
Теперь 14-дюймовый Laptop Studio 2 весит почти 2 кг, а его толщина увеличилась на 3 мм. В результате он выглядит гораздо внушительнее 14-дюймового MacBook. При этом форм-фактор ноутбука всё-таки уникален: ничего подобного на рынке больше нет.
Звук у новинки неплохой. Однако до MacBook всё же не дотягивает. Клавиатура имеет подсветку и по цвету приближена к цвету корпуса. Подробнее с характеристиками Surface Laptop Studio 2 вы можете ознакомиться ниже.
По части фронтальной камеры новинка тоже проигрывает MacBook. У Laptop Studio 2 слишком много шумов на лице и качество в целом хуже.
Во всех вариантах Laptop Studio 2 стоит Intel Core i7−13700H. Что касается видеокарт, то есть конфигурации с RTX 4060 8 ГБ, RTX 2000 Ada 8 ГБ, RTX 4050 6 ГБ. Подробнее вы можете ознакомиться с их характеристиками выше.
С точки зрения автономности Laptop Studio 2 однозначно оказывается хуже, чем MacBook. Производитель обещает 16−18 часов работы в сложных задачах, однако на деле даже 10 часов получить будет нереально.
По производительности Surface Laptop Studio 2 примерно как MacBook Pro на M1 Max, а по цене — как MacBook Pro на M3 Max. Результаты тестов в бенчмарках — выше на изображениях.
Вывод
Если вы хотите приобрести современный, красивый, портативный, мощный, автономный ноутбук, то берите лучше MacBook Pro на M3 Max. За нынешнюю цену Surface Laptop Studio 2 при существовании Apple Silicon, несмотря на свой необычный дизайн, просто не нужен. С другой стороны, если вы работаете только от розетки, вам нужна безупречная сборка, приемлемая производительность, ноутбук только на Windows или вы графический дизайнер, у которого много денег, то вполне можете купить и Laptop Studio 2.