Фирменный процессор Apple в iPad Pro оказался «прожорливым»

На iPad Pro запускали Divinity: Original Sin II. Эта игра позволила процессору M1 показать все свои возможности и... слабости. Нагрузка на восьмиядерный CPU и восьмиядерный GPU заставила потреблять 19,9 Вт.

Это действительно много, хотя, скорее всего, это максимальный показатель. По крайней мере на то указывают тесты. В то же время Exynos 2100, например, потребляет около 5-6 Вт.

Такое высокое энергопотребление объясняет, почему 12,9-дюймовый M1 iPad Pro получил батарею больше, чем версия 2020 года.