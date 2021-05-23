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Фирменный процессор Apple в iPad Pro оказался «прожорливым»
Неудивительно, ведь это чип компьютерного уровня
Последняя модель iPad Pro получила фирменный процессор Apple M1 десктопного уровня. Как и следовало ожидать, чипсет потребляет больше энергии, чем традиционные смартфонные процессоры. Серия тестов подтвердила это.
На iPad Pro запускали Divinity: Original Sin II. Эта игра позволила процессору M1 показать все свои возможности и... слабости. Нагрузка на восьмиядерный CPU и восьмиядерный GPU заставила потреблять 19,9 Вт.
Это действительно много, хотя, скорее всего, это максимальный показатель. По крайней мере на то указывают тесты. В то же время Exynos 2100, например, потребляет около 5-6 Вт.
Такое высокое энергопотребление объясняет, почему 12,9-дюймовый M1 iPad Pro получил батарею больше, чем версия 2020 года.