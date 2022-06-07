Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:08
1 мин.

Флагманская ноутбучная видеокарта Intel оказалась едва быстрее NVIDIA RTX 3050

В некоторых случаях результат вообще разочаровывает
Недавно в сети публиковали первые тесты производительности графического процессора Intel Arc A730M, которые показали результаты, сравнимые с NVIDIA RTX 3070. Однако когда дело доходит до реальных игр, производительность модели Intel уже выступает лишь на уровне RTX 3050.
Флагманская ноутбучная видеокарта Intel оказалась едва быстрее NVIDIA RTX 3050

Источник поделился тестами видеокарты Intel Arc A730M в разных играх, включая Assassins Creed: Odyssey, Metro Exodus и F1 2020. В Metro Exodus графический процессор смог обеспечить 70 FPS при разрешении 1080p и 55 FPS при разрешении 1440p с использованием предустановки «Высокое качество». Тесты, в целом, показывают производительность, близкую или немного выше, чем у RTX 3050. Всего 38 FPS в среднем в игре Assassin's Creed Odyssey четырёхлетней давности и вовсе разочаровывают.

Также важно то, что RTX 3050 — это видеокарта начального уровня, а графический процессор Arc A730M позиционируется как модель для игровых ноутбуков высокого класса.

Новости партнеров
Новости партнеров