Флагманская ноутбучная видеокарта Intel оказалась едва быстрее NVIDIA RTX 3050

Источник поделился тестами видеокарты Intel Arc A730M в разных играх, включая Assassins Creed: Odyssey, Metro Exodus и F1 2020. В Metro Exodus графический процессор смог обеспечить 70 FPS при разрешении 1080p и 55 FPS при разрешении 1440p с использованием предустановки «Высокое качество». Тесты, в целом, показывают производительность, близкую или немного выше, чем у RTX 3050. Всего 38 FPS в среднем в игре Assassin's Creed Odyssey четырёхлетней давности и вовсе разочаровывают.

Также важно то, что RTX 3050 — это видеокарта начального уровня, а графический процессор Arc A730M позиционируется как модель для игровых ноутбуков высокого класса.