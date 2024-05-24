Флагманские 14″ ноутбуки Lenovo и Xiaomi подробно сравнили

Флагманские 14″ ноутбуки Lenovo и Xiaomi подробно сравнилиКакой из них лучше?
Lenovo Xiaoxin Pro 14 оснащён новым процессором AMD Ryzen 7 8845H, Xiaomi RedmiBook Pro 14 — Intel Core Ultra 5 125H. Стоят они примерно одинаково, оперативной памяти в обоих случаях 32 ГБ, вес и размеры тоже у ноутбуков идентичны. При этом Levono с AMD чуть дешевле, имеет более яркий OLED-экран, чуть больше аккумулятор, поддержку Windows Hello (вместо сканера отпечатка пальцев), кардридера. Но, может, тогда Lenovo во всём лучше?
В играх AMD и правда ведёт себя стабильнее и выдаёт больше FPS, но в Da Vinci выигрывает по скорости уже Intel.
Блок питания у обоих ноутбуков на 100 Вт. При этом Lenovo имеет поддержку быстрой зарядки на 140 Вт. Оба устройства имеют металлический корпус, но у Redmi он кажется плотнее.
Xiaomi RedmiBook Pro 14 имеет Thunderbolt 4, тогда как Lenovo Xiaoxin Pro 14 — полноценный кардридер и USB-C 4. Тачпад сделан у Lenovo из стекла, у Xiaomi — из пластика. Однако разница в опыте пользования не чувствуется вообще.
По звучанию Redmi гораздо лучше, чем Lenovo. Дисплей в обоих случаях имеет частоту обновления 120 Гц, только у Xiaomi — IPS, у Lenovo — OLED.
Качество картинки при съёмке на веб-камеру немного лучше на Lenovo.
Хотя Redmi быстрее выводит проект в DaVinci, работать приятнее в нём всё-таки на Lenovo с AMD. Во всех играх также AMD ведёт себя лучше и стабильнее, чем Intel.
Что касается охлаждения, то на Lenovo с AMD проблем с этим нет, а вот у Redmi с Intel всё гораздо хуже. И дело именно в процессоре.
В повседневной работе тоже преимущество у Lenovo. Он справляется с задачами всегда быстрее, чем Redmi. При этом он прожорливее и держит заряд меньше.
Выводы
Xiaomi RedmiBook Pro 14 на Intel показывает себя лучше только в выводе проекта для DaVinci, а также потребляет меньше ресурсов. Кроме того, у него получше звук. В остальном же лидирует Lenovo Xiaoxin Pro 14 на AMD.