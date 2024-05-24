Флагманские 14″ ноутбуки Lenovo и Xiaomi подробно сравнили

Lenovo Xiaoxin Pro 14 оснащён новым процессором AMD Ryzen 7 8845H, Xiaomi RedmiBook Pro 14 — Intel Core Ultra 5 125H. Стоят они примерно одинаково, оперативной памяти в обоих случаях 32 ГБ, вес и размеры тоже у ноутбуков идентичны. При этом Levono с AMD чуть дешевле, имеет более яркий OLED-экран, чуть больше аккумулятор, поддержку Windows Hello (вместо сканера отпечатка пальцев), кардридера. Но, может, тогда Lenovo во всём лучше?

В играх AMD и правда ведёт себя стабильнее и выдаёт больше FPS, но в Da Vinci выигрывает по скорости уже Intel.

Блок питания у обоих ноутбуков на 100 Вт. При этом Lenovo имеет поддержку быстрой зарядки на 140 Вт. Оба устройства имеют металлический корпус, но у Redmi он кажется плотнее.

Xiaomi RedmiBook Pro 14 имеет Thunderbolt 4, тогда как Lenovo Xiaoxin Pro 14 — полноценный кардридер и USB-C 4. Тачпад сделан у Lenovo из стекла, у Xiaomi — из пластика. Однако разница в опыте пользования не чувствуется вообще.

По звучанию Redmi гораздо лучше, чем Lenovo. Дисплей в обоих случаях имеет частоту обновления 120 Гц, только у Xiaomi — IPS, у Lenovo — OLED.