Флагманский планшет Honor получит 13-дюймовый экран с 2,8К-разрешением. Как он выглядит

Судя по изображению, планшет Honor MagicPad будет доступен как минимум в трех цветах, включая синий, серый и теплое золото (официальные названия пока не объявлены). На задней панели устройства расположен классический модуль камеры с двумя кругами - дизайн, похожий на предыдущие модели, такие как Honor 70 и Honor 90.