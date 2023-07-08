Флагманский планшет Honor получит 13-дюймовый экран с 2,8К-разрешением. Как он выглядит

Флагманский планшет Honor получит 13-дюймовый экран с 2,8К-разрешением. Как он выглядитПодробностей пока мало
12 июля компания Honor проведет мероприятие по запуску нового спектра продуктов, на котором будет официально представлен новый планшет Honor MagicPad. В преддверии презентации был раскрыт дизайн устройства.
Судя по изображению, планшет Honor MagicPad будет доступен как минимум в трех цветах, включая синий, серый и теплое золото (официальные названия пока не объявлены). На задней панели устройства расположен классический модуль камеры с двумя кругами - дизайн, похожий на предыдущие модели, такие как Honor 70 и Honor 90.
Спереди MagicPad оснащен 13-дюймовым 2,8K дисплеем с защитой глаз, сертифицированным IMAX Enhanced, и заявленным Honor как «самый мощный дисплей планшета за всю историю».
Согласно предыдущим сообщениям IT Home, на мероприятии по запуску новых продуктов 12 июля будет представлено несколько продуктов, включая телефон со складным экраном Honor Magic V2, планшет Honor MagicPad, Honor Watch 4 и Honor Smart Screen 5.