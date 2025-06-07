Флагманский планшет Nubia Pad Pro покинул Китай и выйдет в Европе в июне

Опубликовано 07 июня 2025, 15:451 мин.
Флагманский планшет Nubia Pad Pro покинул Китай и выйдет в Европе в июнеИ скидкой по предзаказу
После дебюта в Китае планшет Nubia Pad Pro готовится к выходу в Европе. Официальный старт предзаказов намечен на 12 июня, а в продажу устройство поступит 24 июня. Тем, кто зарегистрируется заранее, обещают скидку 20 евро и бесплатный защитный чехол. Точную цену для Европы компания пока не раскрыла.
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Планшет оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и предлагается в Китае с оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ. Пока не ясно, какие из этих вариантов будут доступны в Европе.
Экран у Nubia Pad Pro — 10,9 дюйма, с высоким разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц. Несмотря на ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч, устройство весит всего 523 грамма и имеет толщину 7,3 мм.