Флагманский планшет Nubia Pad Pro покинул Китай и выйдет в Европе в июне

Планшет оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и предлагается в Китае с оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ. Пока не ясно, какие из этих вариантов будут доступны в Европе.

Экран у Nubia Pad Pro — 10,9 дюйма, с высоким разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц. Несмотря на ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч, устройство весит всего 523 грамма и имеет толщину 7,3 мм.