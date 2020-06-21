Флагманский планшет Samsung могут оборудовать огромным аккумулятором на 10090 мАч

Речь о Galaxy Tab S7+, производительность которого была раскрыта нескольким ранее. Напомним, что в однопоточном тесте популярного бенчмарка Geekbench планшет набрал 4277 баллов, в то время как результаты многопоточного составили 13286 баллов.

Также грядущему флагманскому планшету южнокорейской компании приписывают 12,4-дюймовый экран и процессор Snapdragon 865. Что касается модели Galaxy Tab S7, ее, как сообщается, могут оборудовать 11-дюймовым дисплеем, тем же Snapdragon 865 и энергоемким аккумулятором на 7040 мАч. На данный момент информация о том, когда именно компания планирует официально анонсировать флагманский планшет - не раскрывается.