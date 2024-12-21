Флагманский планшет Vivo Pad 4 Pro похвастается аккумулятором на 12 000 мАч

Vivo Pad 4 Pro также будет поставляться с большой батареей, как сообщается, с емкостью 11 790 мАч. Хотя другие подробности остаются скудными, ожидается, что планшет будет представлен примерно в то же время, что и Vivo Pad 3 Pro, который дебютировал в марте 2024 года.

Однако неизвестно, будет ли Pad 4 Pro выпущен за пределами Китая, поскольку серия Pad 3 была эксклюзивной для китайского рынка.