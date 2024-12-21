Флагманский планшет Vivo Pad 4 Pro похвастается аккумулятором на 12 000 мАч

Опубликовано 21 декабря 2024, 14:151 мин.
Флагманский планшет Vivo Pad 4 Pro похвастается аккумулятором на 12 000 мАчИ Dimensity 9400
Судя по новым утечкам, готовящийся к выпуску планшет Vivo Pad 4 Pro будет оснащен 13-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Планшет будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9400, который уже использовался во флагманских телефонах, таких как Vivo X200 и Oppo Find X8.
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Vivo Pad 4 Pro также будет поставляться с большой батареей, как сообщается, с емкостью 11 790 мАч. Хотя другие подробности остаются скудными, ожидается, что планшет будет представлен примерно в то же время, что и Vivo Pad 3 Pro, который дебютировал в марте 2024 года.
Однако неизвестно, будет ли Pad 4 Pro выпущен за пределами Китая, поскольку серия Pad 3 была эксклюзивной для китайского рынка.