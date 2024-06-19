Framework Laptop 13 станет одним из первых ноутбуков на платформе RISC-V

Хотя RISC-V предлагает альтернативу с открытым исходным кодом таким устоявшимся архитектурам, как x86 и Arm, Framework предупреждает, что текущая производительность и возможности не могут сравниться с решениями Intel и AMD. Это первое поколение ориентировано на разработчиков и любителей RISC-V, а не на обычных пользователей.

Несмотря на начальные возможности - четырехъядерный 1,5 ГГц RISC-V StarFive JH7110 SoC и такие ограничения, как впаянная память и накопители microSD - этот шаг знаменует собой скачок в "демократизации выбора чипов", отмечают СМИ.

По мере продвижения разработки Framework планирует проинформировать о доступности и ценах.