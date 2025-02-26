Framework не забыла про модульный ноутбук Laptop 16, но новостей нет

Опубликовано 26 февраля 2025, 23:151 мин.
Framework не забыла про модульный ноутбук Laptop 16, но новостей нетЖив, честно
Ноутбуки Framework известны своей модульной конструкцией, но вот Laptop 16, которому давно обещали обновленную графику, привлек мало внимания на недавнем мероприятии компании. Вместо этого внимание было сосредоточено на новом Framework Desktop и обновленных чипах AMD для других моделей.
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Единственным обновлением Laptop 16 стал новый «One Key Module», позволяющий пользователям создавать собственные клавиатуры для устройства. Тем временем Framework недавно выпустила отсек для адаптера M.2, позволяющий пользователям устанавливать дополнительные SSD-накопители.
На мероприятии генеральный директор Framework Нирав Патель заверил, что Laptop 16 еще далек от завершения, сказав: «Мы еще не закончили работу над Framework Laptop 16». Однако на вопрос о возможности обновления GPU или отсоединяемой батареи он просто ответил: «Сегодня не тот день».