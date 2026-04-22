Framework полностью переработала модульный ноутбук Laptop 13 Pro

Опубликовано 22 апреля 2026, 19:49
Framework полностью переработала модульный ноутбук Laptop 13 ProМощный и ремонтопригодный
Framework, известная своими ремонтопригодными ноутбуками, представила новую модель — Laptop 13 Pro. По словам производителя, это «полный пересмотр конструкции с нуля».
© Framework
Внутри — процессоры Intel Core Ultra 5, Ultra 7 или Ultra 9, а также оперативная память LPCAMM2 объёмом от 16 до 64 ГБ (в будущем обещают и больше). Накопитель NVMe — до 8 ТБ PCIe 5.0.
Экран диагональю 13,5 дюйма имеет разрешение 2880×1920, поддерживает сенсорное управление и частоту обновления от 30 до 120 Гц. Батарея ёмкостью 74 Вт·ч. Аккумулятор можно легко заменить самостоятельно.
Также заявлены Wi‑Fi 7, четыре порта Thunderbolt 4 и зарядное устройство мощностью 100 Вт. Ноутбук выпускается в двух вариантах: «собери сам» за 1199 долларов или готовый за 1499 долларов. Старт поставок — в июне.
Источник:xda-developers
Автор:Максим Многословный