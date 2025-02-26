Framework представила свой самый ремонтопригодный модульный ноутбук

Несмотря на то, что это модель начального уровня, Laptop 12 предлагает относительно неплохие характеристики, включая процессоры Intel 13-го поколения Core, до 48 ГБ оперативной памяти, 2 ТБ для хранения данных и Wi-Fi 6E. Ноутбук будет поставляться в пяти цветах — лавандовом, шалфейном, сером, черном и баблгам — с двухцветным дизайном и амортизирующими материалами, выдерживающими удары и падения.

Как и другие устройства Framework, он полностью модульный, что позволяет пользователям легко заменять детали.

Предзаказы на Framework Laptop 12 начнутся в апреле, а продажи ожидаются к середине года. Подробности о ценах пока не сообщаются.