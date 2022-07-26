Франция передаст украинским врачам 10 тысяч современных ноутбуков

Ноутбуки закуплены Министерством экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции по запросу властей Украины. Устройства будут помогать врачам в их повседневной работе. Ноутбуки распределяются в муниципальные учреждения здравоохранения всех регионов, пропорционально необходимой потребности, а также дополнительно в учреждения республиканского значения и ведомственные учреждения.

Ранее Google в рамках одной из своих гуманитарных инициатив пообещал подарить украинским учителям 43 тысячи ноутбуков Chromebook.