Fujitsu представила самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире

Опубликовано 20 октября 2024, 19:231 мин.
Fujitsu представила самый легкий 14-дюймовый ноутбук в миреFMV Zero WU5/J3
Fujitsu запустила FMV Zero Lifebook WU5/J3, утверждая, что это самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире, вес которого составляет всего 634 грамма. Изготовленный из углеродного волокна, WU5/J3 соответствует военным стандартам MIL-STD-810H — он обеспечивает защиту от падений, ударов и давления.
© Fujitsu
Оснащенный процессорами Intel Core Ultra 5 125U или Intel Core Ultra 7 155U, Lifebook имеет такие инструменты, как подавление шума для видеозвонков и быстрая биометрическая авторизация (с помощью отпечатков пальцев или распознавания лиц). Он поддерживает конфигурации до 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD-накопителя, в то время как порты включают USB-A, USB-C, HDMI и Ethernet.
Срок работы устройства от одного заряда составляет от 6 до 11 часов. В настоящее время ноутбук доступен для предварительного заказа в Японии по цене 197,900 йен (приблизительно $ 1,325).