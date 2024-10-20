Fujitsu представила самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире

Оснащенный процессорами Intel Core Ultra 5 125U или Intel Core Ultra 7 155U, Lifebook имеет такие инструменты, как подавление шума для видеозвонков и быстрая биометрическая авторизация (с помощью отпечатков пальцев или распознавания лиц). Он поддерживает конфигурации до 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD-накопителя, в то время как порты включают USB-A, USB-C, HDMI и Ethernet.

Срок работы устройства от одного заряда составляет от 6 до 11 часов. В настоящее время ноутбук доступен для предварительного заказа в Японии по цене 197,900 йен (приблизительно $ 1,325).