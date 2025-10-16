Galaxy Tab S11 научили показывать открытые вкладки Chrome прямо в поиске планшета

Чтобы включить функцию, нужно перейти в Настройки Chrome → Вкладки и группы вкладок → Дополнительно и включить опцию «Поделиться заголовками и URL открытых вкладок с операционной системой». После этого вкладки за последние семь дней будут показываться в поиске ОС.