Galaxy Tab S11 научили показывать открытые вкладки Chrome прямо в поиске планшета

Опубликовано 16 октября 2025, 15:001 мин.
Galaxy Tab S11 научили показывать открытые вкладки Chrome прямо в поиске планшетаФункция недоступна в Pixel, что удивительно
Некоторые планшеты Samsung Galaxy, включая Tab S10 и S11, получили интересную особенность в Google Chrome: открытые вкладки браузера могут отображаться прямо в поиске Samsung Finder. Этого нет даже у устройств Google Pixel.
© Samsung
Чтобы включить функцию, нужно перейти в Настройки Chrome → Вкладки и группы вкладок → Дополнительно и включить опцию «Поделиться заголовками и URL открытых вкладок с операционной системой». После этого вкладки за последние семь дней будут показываться в поиске ОС.
На планшетах Pixel такой возможности нет, несмотря на экосистему Google. Почему она недоступна на Pixel Tablet — неизвестно.