Глава Lenovo: ноутбуки Chromebook создают проблемы для прибыли и планеты

Глава Lenovo: ноутбуки Chromebook создают проблемы для прибыли и планетыНо они им будут «верны»
На форуме Canalys APAC старший вице-президент Lenovo Че Мин Ту сделал неожиданное заявление о том, что технологический гигант не собирается отказываться от Chromebooks в ближайшее время, несмотря на их низкие показатели по экологичности и доходам.
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Тем не менее, Lenovo не теряет надежды на успех благодаря устойчивому спросу, в частности, со стороны образовательного сектора. Хотя продажи Chromebook снизились после пандемии, рынок образования помог им удержаться на плаву, составив 80% продаж во втором квартале в США. Ту подчеркнул приверженность Lenovo стратегии, направленной на развитие местного производства в Индии.
В конце Ту намекнул на скорое появление ПК с искусственным интеллектом, ожидая, что модели на базе Arm появятся к середине следующего года. Несмотря на эти инновации, он подчеркнул неизменную важность смартфонов, предсказав их значение, особенно в наступающей эре ПК с ИИ.