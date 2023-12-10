Глава Lenovo: ноутбуки Chromebook создают проблемы для прибыли и планеты

Тем не менее, Lenovo не теряет надежды на успех благодаря устойчивому спросу, в частности, со стороны образовательного сектора. Хотя продажи Chromebook снизились после пандемии, рынок образования помог им удержаться на плаву, составив 80% продаж во втором квартале в США. Ту подчеркнул приверженность Lenovo стратегии, направленной на развитие местного производства в Индии.

В конце Ту намекнул на скорое появление ПК с искусственным интеллектом, ожидая, что модели на базе Arm появятся к середине следующего года. Несмотря на эти инновации, он подчеркнул неизменную важность смартфонов, предсказав их значение, особенно в наступающей эре ПК с ИИ.