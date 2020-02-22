Главные производители ноутбуков потеряли продажи

HP, которая занимала первое место, уступила Lenovo и Dell. Последняя компания, кстати, единственная, кто нарастил поставки.

Среди причин, которые повлияли на рынок ноутбуков, называются и вспышка коронавируса, и сезонное ослабление спроса, и празднование Нового года.

Аналитики ожидают, что в дальнейшем мы увидим большой урон ODM-производителям ноутбуков. Общие результаты за первый квартал могут быть испорчены главным образом из-за вспышки коронавируса.