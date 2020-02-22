Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:41
Главные производители ноутбуков потеряли продажи
В том числе из-за коронавируса
Исследователи Digitimes Research обнаружили, что в январе 2020 года главные производители ноутбуков потеряли продажи. Поставки этих устройств суммарно сократились на 30%.
Речь идёт о пяти мировых лидерах среди производителей ноутбуков — Dell, HP, Lenovo, Acer и ASUS. Падение поставок хорошо видно на графике:
HP, которая занимала первое место, уступила Lenovo и Dell. Последняя компания, кстати, единственная, кто нарастил поставки.
Среди причин, которые повлияли на рынок ноутбуков, называются и вспышка коронавируса, и сезонное ослабление спроса, и празднование Нового года.
Аналитики ожидают, что в дальнейшем мы увидим большой урон ODM-производителям ноутбуков. Общие результаты за первый квартал могут быть испорчены главным образом из-за вспышки коронавируса.