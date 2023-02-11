Ноутбуки и планшеты
12:46, 11 февраля 2023
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Google готовится к запуску своего планшета? Следы нашли в новой версии Google Диска

Но пока никаких официальных заявлений о выходе устройства

Google продолжает оптимизировать свои сторонние приложения для планшетов. В новом обновлении Google Диска на Android обнаружили возможность аннотировать PDF-файлы с помощью стилуса или пальца. Судя по всему, компания хочет, чтобы приложения компании были готовы к появлению на рынке планшета Google.

Google готовится к запуску своего планшета? Следы нашли в новой версии Google Диска

Фото: Unsplash

Как объясняет Google, теперь вы сможете "использовать палец или стилус, чтобы свободно писать аннотации на файле, отображаемом на экране предварительного просмотра Диска на устройствах Android".

После завершения всех манипуляций с PDF-файлом вы можете сохранить аннотации в оригинальном PDF или же сделать новую копию со всеми аннотациями. В последнем случае оригинальная копия останется нетронутой.

Полноценный выход функции для всех устройств ожидается в ближайшие недели.

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