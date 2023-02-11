Google готовится к запуску своего планшета? Следы нашли в новой версии Google Диска

Как объясняет Google, теперь вы сможете "использовать палец или стилус, чтобы свободно писать аннотации на файле, отображаемом на экране предварительного просмотра Диска на устройствах Android".

После завершения всех манипуляций с PDF-файлом вы можете сохранить аннотации в оригинальном PDF или же сделать новую копию со всеми аннотациями. В последнем случае оригинальная копия останется нетронутой.

Полноценный выход функции для всех устройств ожидается в ближайшие недели.