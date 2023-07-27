Google начнет понижать рейтинг не предназначенных для планшетов приложений

Теперь приложения, соответствующие рекомендациям Google для больших экранов, будут занимать более высокие позиции в поиске и в разделе «Приложения и игры». Это означает, что пользователи смогут найти приложения, которые хорошо изменяют размер экрана, поддерживают портретную и ландшафтную ориентацию.

В рекомендациях также упоминается поддержка клавиатуры, мыши и стилуса, функции перетаскивания и складные дисплеи. Google также предпринимает шаги по улучшению самого магазина Play Store для устройств с большим экраном: результаты поиска теперь отображаются на больших экранах в двухпанельной компоновке.

Хотя Play Store требует от разработчиков создания приложений, удобных для планшетов, признается, что сам магазин нуждается в доработке в этой области.