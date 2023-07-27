Google начнет понижать рейтинг не предназначенных для планшетов приложений

Google начнет понижать рейтинг не предназначенных для планшетов приложенийИ другие рекомендации
Google всерьез задумалась об оптимизации приложений для больших экранов и хочет, чтобы разработчики сделали то же самое. С недавним выпуском планшета Pixel Tablet и складного смартфона Pixel Fold технологический гигант меняет алгоритмы ранжирования Play Store, чтобы сделать более заметными приложения, которые лучше поддерживают большие экраны.
Теперь приложения, соответствующие рекомендациям Google для больших экранов, будут занимать более высокие позиции в поиске и в разделе «Приложения и игры». Это означает, что пользователи смогут найти приложения, которые хорошо изменяют размер экрана, поддерживают портретную и ландшафтную ориентацию.
В рекомендациях также упоминается поддержка клавиатуры, мыши и стилуса, функции перетаскивания и складные дисплеи. Google также предпринимает шаги по улучшению самого магазина Play Store для устройств с большим экраном: результаты поиска теперь отображаются на больших экранах в двухпанельной компоновке.
Хотя Play Store требует от разработчиков создания приложений, удобных для планшетов, признается, что сам магазин нуждается в доработке в этой области.