Google намекнула на Android-ноутбук

Остерло отметил, что благодаря этому Android сможет полноценно работать на ноутбуках и настольных системах. В экосистему будут встроены ИИ-модели Gemini, голосовой помощник и «привычные приложения».

Ещё в 2024 году появились слухи о том, что Google собирается объединить Chrome OS и Android в рамках многолетнего проекта. Теперь, когда топ-менеджеры обсуждают это публично, можно предположить, что первые устройства близки к запуску, отмечают СМИ.