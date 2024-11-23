Google отменила разработку Pixel Tablet 3. Смещая фокус с планшетов

Опубликовано 23 ноября 2024, 13:481 мин.
Google отменила разработку Pixel Tablet 3. Смещая фокус с планшетовНа что будет акцент
Google официально отменила разработку планшета Pixel Tablet 3, что знаменует собой изменение стратегии компании в отношении планшетов, сообщают СМИ. Источники, близкие к проекту, подтвердили, что устройство, получившее внутреннее название «Kiyomi», не будет развиваться дальше. Это решение, принятое на прошлой неделе, привело к перераспределению персонала, работающего над Pixel Tablet 3, на другие инициативы внутри Google.
Эта отмена последовала за выпуском Pixel Tablet в 2023 году — устройства, которое рекламировалось как премиум-предложение, но не смогло выделиться на фоне более дешевых альтернатив на рынке. В результате стратегия Google в отношении планшетов кажется немного «потерянной», несмотря на продолжающиеся усилия команды Android по разработке функций для планшетов и складных устройств.
У компании, правда, всё ещё есть Pixel Tablet 2, выход которого запланирован на следующий год.