Google продлила поддержку Chromebook после долгой критики

Это также согласуется с усилиями Google по обеспечению экологической безопасности, помогая сократить количество электронных отходов.

Однако некоторые опасения, такие как стоимость ремонта и нехватка запасных частей, все же остаются. Кроме того, продление не распространяется на Chromebooks, выпущенные после вышеуказанного срока.

Несмотря на то что продление срока поддержки является шагом в правильном направлении, компании Google, возможно, потребуется решить и другие проблемы, такие как ремонтопригодность и стандартизация деталей, чтобы еще больше увеличить срок службы ноутбуков и сократить количество электронных отходов, пишет Ars Technica.