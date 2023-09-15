Google продлила поддержку Chromebook после долгой критики

Google продлила поддержку Chromebook после долгой критикиИх больше всего раздали во времена ковида
Google объявила о продлении срока поддержки автоматических обновлений для Chromebook с 8 до 10 лет для устройств, выпускаемых с 2019 года и старше. Этот шаг является ответом на критику со стороны потребителей, учебных заведений и групп по защите прав потребителей.
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Это также согласуется с усилиями Google по обеспечению экологической безопасности, помогая сократить количество электронных отходов.
Однако некоторые опасения, такие как стоимость ремонта и нехватка запасных частей, все же остаются. Кроме того, продление не распространяется на Chromebooks, выпущенные после вышеуказанного срока.
Несмотря на то что продление срока поддержки является шагом в правильном направлении, компании Google, возможно, потребуется решить и другие проблемы, такие как ремонтопригодность и стандартизация деталей, чтобы еще больше увеличить срок службы ноутбуков и сократить количество электронных отходов, пишет Ars Technica.