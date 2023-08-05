Google работает с Монголией над передачей ноутбуков Chromebook ученикам

Google работает с Монголией над передачей ноутбуков Chromebook ученикамХотят обеспечить всех
Монголия сделала шаг вперед в реализации инициативы «Видение-2050», направленной на обеспечение всеобщей доступности и внедрение технологий в систему образования. В партнерстве с Google монгольское правительство планирует оснастить каждого ребенка и педагога устройствами для онлайнового обучения, в частности ноутбуками компании – Chromebook.
Об этом было официально объявлено во время дипломатического визита премьер-министра Монголии в Вашингтон. На начальном этапе Google и правительство предоставят местным школам 20 000 Chromebook, а в конечном итоге планируется обеспечить доступ к этим устройствам каждому ученику и учителю.
Кроме того, в рамках инициативы планируется использовать ChromeOS Flex для модернизации и продления срока службы существующих компьютеров Mac и PC в школах, заменив macOS и Windows на ChromeOS.
Помимо предоставления устройств, Google предложит 10 тыс сертификатов для преподавателей и 1 тыс стипендий для получения сертификатов Google Career Certificates, которые позволят повысить уровень владения технологиями и сформировать навыки, необходимые для работы в различных областях.